5／22國際生物多樣性日「螞蟻森林」特展揭「費洛蒙溝通」之秘

螞蟻用於溝通時最重要的元素-「費洛蒙氣味」，聞起來像是有醋、杏仁或老舊的衣櫥霉味等混合的氣味。（台北市立動物園提供）

別小看螞蟻！「螞蟻雄兵」的故事可是真的有！你可知螞蟻所產生的「費洛蒙氣味」是牠們溝通的必要條件嗎？每年的5月22日是國際生物多樣性日International Day for Biodiversity，期望透過相關機構的各項活動，共同喚起大眾對保育生物多樣性的重視與實際行動。

今年臺北市立動物園特別與國立彰化師範大學生物系共同籌備「螞蟻森林-探索螞蟻新世界」特展， 5月19日（星期五）上午10點，在國立彰化師範大學生物系林宗岐教授、國立台灣大學森林系劉奇璋教授、唐潮文創設計事業有限公司馮昌宏先生、行政院農委會林業試驗所森林保護組葉文琪博士及陸聲山博士等貴賓見證下，於動物園昆蟲館熱鬧揭開序幕！

你對螞蟻有多少了解呢？快快移動你的腳步，到昆蟲館來一探究竟吧！（台北市立動物園提供）

多數的人們對於螞蟻的既定印象，或許停留在牠們是一群神出鬼沒的「怪客」，要不是牠們列隊整齊的行走，你很難發現牠們從何而來、又將往何處去。我們都曾見識過螞蟻雄兵合作無間搬走食物的模樣，但是，你對牠們有多少了解呢？快快移動你的腳步，到昆蟲館來一探究竟吧！另外還可以上動物園facebook粉絲團，測試在螞蟻世界裡，你是屬於什麼蟻唷？

螞蟻在地表出現的歷史，可以追溯到一億至一億一千兩百萬年前恐龍還活躍的時期，經過不斷的演化適應，螞蟻如今還蓬勃存在於自然界中，並且佔有舉足輕重的地位。透過科學家對於螞蟻的研究，讓我們對於螞蟻的階級制度、食性、住家、溝通模式，能有更深入的了解。

「螞蟻森林-探索螞蟻新世界」特展， 5月19日（星期五）上午10點，在國立彰化師範大學生物系林宗岐教授等貴賓見證下，於動物園昆蟲館熱鬧揭開序幕！（台北市立動物園提供）

螞蟻是少數典型的真社會性昆蟲之一，在螞蟻的社會中，有著嚴謹的階級制度，不同的階級有不同分工和形態上的差異。典型的螞蟻社會是由職蟻、蟻后及雄蟻三個階級與幼期個體所組成的。食性分成肉食性、植食性和雜食性三種。

大多數是屬於雜食性，肉食性的螞蟻會取食節肢動物與大型動物的屍體，甚至是其他螞蟻的幼蟲；植食性的螞蟻則吃種子、菌絲和植物的汁液等。除此之外，有些螞蟻會跟蚜蟲或介殼蟲共生，並以其分泌的蜜露為食。

螞蟻特展裡有許多好玩的互動遊戲。（台北市立動物園提供）

來到「螞蟻森林」特展中，除了可以進一步認識螞蟻，還可以聞聞看螞蟻用於溝通時最重要的元素-「費洛蒙氣味」，這種聞起來像是有醋、杏仁或老舊的衣櫥霉味等混合的氣味，不來親身體驗絕對難以感受個中三味！另外隨著貿易往來及便捷的交通，使得外來種移入的種類及數量均大幅增加，龐大的螞蟻帝國當然也不例外。

以令人聞之卻步的「紅火蟻」為例，除了造成經濟損失、影響農作物的收成，甚至引發人類過敏反應…，想了解神祕的螞蟻帝國?！想認識更多的螞蟻雄兵？不妨來一趟台北市立動物園昆蟲館，仔細參觀「螞蟻森林-探索螞蟻新世界」特展，保證讓你功力大增！

(中時電子報)