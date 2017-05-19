蔡政府搞到兩岸急凍 國民黨：人民錢包也受凍

國民黨文傳會副主委唐德明批評，蔡政府搞到兩岸急凍，讓人民錢包也「受凍」。（國民黨提供）

國民黨19日召開「蔡政府兩岸政策總體檢」記者會，文傳會副主委唐德明表示，蔡政府上任一年，唯一的兩岸成績，就是拒絕承認九二共識，導致兩岸關係急凍，對台灣外交與經貿發展造成嚴重影響，許多台灣人民的錢包也因此受凍。

他形容，蔡政府目前的兩岸政策，以兩岸實力懸殊對比來看，可用「草螟弄雞公」這首歌形容，拒不承認過去八年和平發展基礎的「九二共識」，卻以民進黨一黨之私的意識形態，推翻過去兩岸交流基礎，自顧自拋出所謂的「三新」─「新情勢、新問卷、新模式」，一廂情願地要求大陸回應。就好像一隻草螟一樣，拿著「三新」當逗棒，要求公雞答題。這不是太傻、太天真，就是根本認不清形勢。後果就是台灣人民被迫過苦日子。

唐德明稱，雖然蔡總統在競選與就職時都承諾過「維持現狀」，但對台灣人民的錢包而言，完全沒有維持現狀。2016年的平均月薪資48790元，年成長率只有0.6％，不但低於2015年度的2.5％，也不及過去20年的平均成長1.46％，薪資成長不如物價飆漲。

他批評，這一切都是因為民進黨意識形態作祟，以為只要用「連美日抗中」或「發展新南向」就可以對抗大陸，等於是把台灣人民的未來，都寄望於美、日善意。

不過，「連美日以抗中」已證實行不通，唐德明指出，美國不但與大陸的關係大為改善，而且已經明確拒絕蔡川二次通話，「打臉打得乾脆俐落」；至於「新南向」，目前似乎被蔡政府視為迴避大陸政治打壓的靈丹妙藥，但與大陸推動的「一帶一路」相比，「海上絲綢之路」不但具有可觀的商機，其涵蓋區域還與新南向大半重疊，先不說新南向會不會被稀釋、圍堵，光是不能參與，就是台灣人民極大的損失，更別說靠新南向來解凍人民的錢包。

唐德明稱，蔡政府若不能在短期間內拿出具體可行的兩岸政策來解決兩岸急凍問題，台灣人民的未來真的岌岌可危，很可能會被迫為民進黨的意識形態陪葬。

他指出，若兩岸無法解凍，台灣未來可能面對的「三座大山」，包含陸客銳減衝擊經濟、無法參與一帶一路，參與TPP和RCEP機會渺茫。

(旺報)