熊抱水煎包女老闆摸奶 水電工遭判刑
張姓水電工肖想水煎包女老闆，趁她轉身拿取麵粉之際，從背後熊抱她摸奶7、8秒，張男辯稱她欠錢不還、搶奪他的機車，意圖脅迫女子撤告，法官痛斥張男飾詞狡辯，且不尊重女性身體自主權，依強制猥褻罪判張男8月徒刑。
判決書指出，張男未婚，在嘉義縣阿里山公路一家知名飯店擔任水電維修員，對賣水煎包的A女有愛慕之意，104年10月7日凌晨4時多，他趁上班空檔，騎機車到A女經營的水煎包店，當時A女正在店內後方拿取麵粉，做開店前置作業。
張男趁她背對他之際，從後方熊抱她撫摸其胸部，A女驚叫喝斥，張男欲逃走，A女抓住他，2人拉扯至店門口，適巧姚姓送貨員送羊奶來，A女大喊「他摸我的奶」呼叫姚報警，姚未置可否，A女只好自行打電話報警，並阻撓張男騎機車逃走，警方趕到處理。
張男矢口否認犯行，辯稱A女欠他錢，故意誣陷他。但法官審理，A女確向張男借錢並約定最後償債日期為110年2月，尚有6年期間，且案發後張男以反告A女搶奪機車、傷害等罪嫌要脅A女撤銷告訴。
法官斥張男，抓揉A女胸部長達7、8秒，不尊重女性身體自主權，犯後飾詞狡辯，毫無悔意，依強制猥褻罪判8月徒刑。全案可上訴。
(中時)
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