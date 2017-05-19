照顧失智症壓力大 「家屋」幫家屬喘口氣

失智症患者的家屬照顧壓力大，可選擇團體家屋來喘口氣。（倪浩倫攝）

長輩脾氣變暴躁、晚上不睡覺還吵鬧，甚至在家亂大小便，這不是「老番顛」，而是失智的徵兆。38歲的趙小姐，媽媽有上述等狀況，就醫確診中度失智，其行為影響家人和鄰居，讓她心力交瘁。最終在醫師轉介下，送進住家附近的失智症團體家屋，家屬的照顧壓力才得以舒緩。

長照2.0擴大服務對象，其中之一便是將失智症照護納入服務方案，原先屬於試辦計畫的失智症團體家屋，也正式上路，中華民國老人福利推動聯盟秘書長吳淑惠說，團體家屋的概念源自日本，就是一種小規模、家庭化、個別化、提供24小時照顧的服務模式，將屋內打造的和家一樣。

吳淑惠補充，把團體家屋營造的像家一樣，失智長輩就會安心的待在裡面，由於長輩多仍有行動能力，工作人員會透過陪同做菜、洗衣、旅遊，協助長輩達到「生活即復健」、維持身體機能。

衛福部社家署副署長陳素春表示，坐落在社區中的團體家屋，能方便家屬就近前往探訪、陪伴。目前全台共6縣市、12個家屋，照顧人數為101人，該數字乍看之下「明顯不足」，陳素春指出，依目前規定，是允許非營利機構來成立團體家屋，但在下月3日《長照服務法》正式上路後，將開放自然人或營利組織投入，相信資源能快速的佈建；且目前各縣市政府也持續盤整閒置空間，並透過補助開辦設施設備費、專業人力費用，鼓勵民間單位投入。

目前團體家屋的照護人力為1比3，每間團體家屋的長者安置人數為6~9人，故需要2~3名「本國籍照顧服務員」。永信社會福利基金會主任葉建鑫說，以位於台中清水的心佳團體家屋為例，中度失智患者每個月收4.3萬元，重度則為4.5萬元，扣除政府補助業者的費用，長輩一個月約要繳交3.2~3.6萬元。

陳素春補充，由於團體家屋屬於社區型的機構，不同於其他住宿型機構，住進團體家屋的失智症患者，仍可接受長照2.0補助，以一般戶為例，重度失智者每月可獲1萬2600元補助，中度則為7000元，藉此減輕患者和家屬的經濟壓力。

(中時)