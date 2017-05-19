砂石車轉彎險將2機車騎士輾入車底

砂石車撞傷機車騎士後，警消獲報立刻前往現場救援。（陳俊雄翻攝）

警消人員在現場搶救遭撞的許姓、黃姓騎士。（陳俊雄翻攝）

這起砂石車車禍也造成現場車流回堵。（陳俊雄翻攝）

今日早上8時許，三峽介壽路一段與佳興路交叉路口的加油站前，傳出砂石車疑似未能察覺視線死角有二部機車，逕自左轉將車旁的黃姓、許姓2名機車騎士撞傷。

警消獲報前往現場發現，遭撞的兩名機車騎士1人右腳撕裂傷、另1人肢體疼痛，所幸生命徵象均穩定、意識清楚，經送往三峽恩主公醫院急救後均無大礙，事發原因正由警方調查中。

(中時)