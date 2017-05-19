MLB》哇！皇家投手賞洋基14K
(12:35更新)大聯盟自責分率王、皇家左投瓦加斯(Jason Vargas)昨被洋基打爆，今隊友達菲漂亮復仇。達菲(Danny Duffy)先發7局無失分，只被敲出3安，狂飆10次三振，只有2保送；加上2棒三壘手穆斯塔卡斯(Mike Moustakas)3分炮助威，皇家以5比1獲勝，洋基全場苦吞14K。
洋基打線超悽慘，去年國聯全壘打王卡特(Chris Carter)3打數吃3K，昨開轟的席克斯(Aaron Hicks)、老將哈利岱(Matt Holliday)等4人，都吞下2張老K。洋基先發九人，只有游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorius)沒被三振。
28歲左投達菲，摘下第3勝，另有3敗，自責分率從3.38降到2.97。達菲去年從牛棚轉任先發，季中曾拉出10連勝，全季12勝3負，自責率3.51。今年初以5年6500萬美元和皇家續約，是今年經典賽美國主戰投手，也是皇家開幕戰先發。
(中時電子報)
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