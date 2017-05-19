不用拖著行李走！輕鬆玩日本 台灣「特工」出任務
暑假是國人出國旅遊旺季，但攜帶大件行李奔波機場最為麻煩，懂得利用行李托運服務就能減輕旅途勞累。日本是國人熱門旅遊地，而在日本，從機場、車站都有提供行李托運及寄放服務之外，現在也有台灣年輕「特工」團隊搶攻日本旅遊市場，不再讓行李變成旅行的負擔。以下就來看看有哪些方式能輕鬆玩日本吧！
日幣匯值頻貶，出發日本血拚正是時候，誘人失手買到行李箱裝不完。不過，如何保管與托運行李才是最大問題，尤其在東京很難找到空的投幣式置物櫃。日本國家旅遊局(JNTO)於機場、車站設置「Hands-Free」共通標誌，標有「Storage」代表能夠「暫時寄放」、「Delivery」代表能夠「寄送」。
「Hands-Free」於成田國際機場、大阪關西國際機場、名古屋中部國際機場、東京車站、JR難波站、新宿伊勢丹、日本橋三越、銀座三越都設有寄送服務櫃台。受理規格單件周長160公分內、限重25到30公斤。若是成田機場到東京都內飯店，費用1,000到2,000日圓即可寄送。
此外，全球服務範圍40城市200多個據點的台灣團隊「行李特工」，5月於日本擴點，行李快遞服務以件定價，單件周長180公分內、限重32公斤，第二件優惠；且除了預約網站提供中文服務，於機場或旅館櫃台交付行李後，也可透過APP即時查詢行李運送狀態，最快4小時能領取到托運行李，費用20到45美金不等。
或日本「Airporter」亦提供中文介面行李托運，大尺寸托運行李費用2,500日圓起，單件周長160公分內、限重30公斤，但如要把行李送到成田機場，須滿6件以上行李。
(中時電子報)
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