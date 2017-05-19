高雄回收廠動員找「寶物」竟是一個鑰匙圈

高雄中區資源回收廠為民服務，將垃圾倒在平台上尋找鑰匙圈。（中區資源回收廠提供）

貴重物不小心丟垃圾車，該怎麼辦？高雄中區資源回收廠18日接獲民眾通報，指有東西不慎誤當垃圾丟棄，廠方緊急攔截，整車垃圾倒地上翻找，才發現丟的只是鑰匙圈，雖然價值不高，但既然民眾視為「寶物」，仍全力為民服務、使命必達。

中區資源回收廠昨天早上接到民眾打來的電話，指有東西不小心丟進垃圾車，被清潔隊載走，廠方緊急協調，將垃圾傾卸在平台上找尋，事後再動員清理環境，雖然後來發現丟失物只是鑰匙圈，但因民眾顯得很著急，廠方仍全力完成「為民服務」任務。

中區廠以處理家戶垃圾為主，廠長吳家安表示，過去不時會有民眾誤丟重要物品，平均1、2個月就發生一次，多半是被家人誤當成垃圾丟掉，以首飾居多，還找過黃金、支票等貴重物品，但尋找鑰匙圈則是頭一遭。

他說，如果民眾及時通報，告知正確收運地點、時間，廠方會盡量攔截該部垃圾壓縮車，暫緩將垃圾倒入儲坑，等待民眾來翻尋，但過去有些民眾趕抵廠內，一看到整車垃圾，當場放棄，也有人找了10分鐘，受不了臭味就離去，真正找回失物機率僅約1、2成。

南區資源回收廠廠長高宗永則說，過去也曾幫市民找過金子、現金、客戶資料，但民眾必須把握「黃金時間」，例如各區清潔隊垃圾車下午4點開始載運，第一車次大約6點前就會將垃圾倒進儲坑，屆時找東西宛如「大海撈針」，廠方想幫忙也愛莫能助。

(中時)