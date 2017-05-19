NBA》真王者！連35年冠軍隊都有歐尼爾隊友

歐尼爾不僅拿過4次總冠軍，更保有一項相當難得的紀錄。(美聯社資料照)

這項恐怖紀錄，可能也只有「俠客」歐尼爾才配擁有！根據《Reddit》統計，從1983年到今天，每年NBA總冠軍隊都至少有1名球員當過歐尼爾的隊友，就算今年球季還沒打完，卻已提前確定又有俠客前隊友入列，這也太扯了！

以今年季後賽最後4強為例，勇士麥特巴恩斯曾在2008-09年球季跟歐尼爾當過太陽隊友，騎士「小皇帝」詹姆斯曾是歐尼爾在2009-10年球季的騎士隊友，馬刺有喬爾安東尼、丹尼格林，塞爾提克則是布雷德利當過歐尼爾的隊友。

別以為歐尼爾待過很多球隊，其實仔細算算，也只有魔術、湖人、熱火、太陽、騎士與塞爾提克6隊，在他生涯19個球季，場均拿到23.7分、10.9籃板、2.5助攻與2.3火鍋，生涯摘過4次總冠軍，其中3次在湖人、1次在熱火。

歐尼爾更拿過1次年度MVP、3次總冠軍賽MVP、15次獲選全明星球員、8次年度第一隊、2次年度第二隊、4次年度第三隊，生涯累積相當多的榮耀，去年也順利進入籃球名人堂，他的球衣則被湖人、熱火兩隊宣告退休。

如今轉任電視球評的歐尼爾，主持的「五大冏」也受觀眾喜愛，只是他能創造這項紀錄，代表他很有冠軍運，連帶幫助當過他隊友的球員也有奪冠機會，只是看在一些從沒摘冠的退役球星眼裡，或許相當後悔沒當過他的隊友(像是巴克利)。

(中時電子報)