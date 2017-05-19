星光夜市2.0週末人潮再現 再創開幕營運盛況

新北市重新橋下的星光市集，5月份以全新形態「星光夜市2.0」開幕後，短短兩週，人潮再次回流聚集，重現去年開幕盛況。

三重在地居民游先生表示，「夜市有免費停放機車專區，停好車後就可以直接逛夜市，感覺很方便」。跟家人一起前來體驗的洪小姐則說，「飽滿厚實的墨汁雞排、蔥香鮮嫩的三星蔥鬪雞腿、酸甜嗆勁的寧夏手撕雞等人氣美食小吃都很有特色，讓全家人吃的津津有味，齒頰留香。」

星光夜市2.0人潮再現。圖/夜市攤位提供

另外，一位常逛各大夜市的王先生說，他之前就常來星光夜市，這次來發現新進駐的雜糧脆煎餅、阿里山鐵道紅茶、新加坡冰等美食攤位，都是其他夜市比較少看到的點心及飲品，感覺這裡的小吃與其他夜市相比，更具豐富及獨特性，比起以前也更多元了。

星光夜市2.0除了夜市美食小吃以外，更規劃二手商品類以及創意時鐘、手刻印章、手作皮革等文創商品類，並有「Young市集」特色百貨，以極低租金招募青年老闆進駐，加入的攤商表示，對於首次進駐夜市的生意他覺得滿意，民眾也覺得在這裡可以看到別的夜市看不到的二手及手作商品很有趣，紛紛掏錢購買。

星光夜市2.0人潮再現。圖/民眾提供

針對人潮回流，夜市攤商表示生意成長的很有感，客人也對於夜市調整後的反應不錯，因此對於星光夜市2.0的未來相當有信心，認為有機會可以再創去年榮景。

星光夜市2.0在開幕期間舉辦「星光轉好運 月老送大獎」抽獎活動，廣受民眾熱烈迴響，夜市管理處人員表示，頭獎麗星遊輪雙人遊吸引不少人躍躍欲試，因此再加碼液晶電視，同時將活動延長至5月底，歡迎民眾來夜市試手氣、吃美食、玩遊戲，此外，也歡迎動、靜態表演之街頭藝人報名，希望可以讓夜市營運內容更精采多樣。

星光夜市2.0僅每週五六日15:30~01:00營業。

(中時電子報)