恆春南門護理之家大火 確認4死55傷
屏東恆春南門護理之家，今晨傳出火警，多名傷患因吸入性嗆傷送醫，其中4人被活活燒死在病床上，另55人分送恆春旅遊醫院、南門醫院與恆春基督教醫院，但起火原因仍在調查。
今晨4時55分，恆春鎮內多部救護車急馳，南門護理之家則竄出陣陣濃煙，5點20火勢撲滅，不過有4人死亡。
警消人員表示，現場畫面曝光，4名死者因逃生困難，全都活活燒死在208男病房，且起火點也在該處，如人間煉獄，透過監視器畫面看到，當時火已燒破玻璃，並竄出濃濃黑煙，過1、2分鐘後有護理人員急忙跑來，隨即畫面被火舌吞噬，目前起火原因仍在調查。
消防隊表示，住有6人的208病房，有2人逃出，另外55名病患也順利疏散，14人送南門醫院、23人送恆春旅遊醫院、18人送基督教醫院。警方則指出，原鎖定一名院民有縱火可能，但初步已排除。至於院房內的「室友」是否有糾紛，則要繼續調查。
據了解，南門護理之家今年1月才和消防第4大隊進行消防大規模演練，將院內153名病患全數撤到院前廣場，這次在30多分鐘完成疏散，消防隊指出，5點4分抵達護理之家時，院方已疏散部分院民，且5點半就全數完成撤離，這樣「算迅速」。
「什麼都符合規定，實在想不透為什麼起火。」投入疏散行動的南門醫院副院長黃明典表示，近期並沒有更換電器或電線等設備，且護理之家評鑑皆有達標，強調一切符合規定，也有編定照護人員為打火班，院內50名人員接受過相關訓練。
黃明典回憶當時衝入起火點隔壁的209病房，他說，那時候煙霧彌漫，視線不清，且濃煙溫度高，25至30名醫護人員也分別到各房疏散；他強調，院內153人，護理人員50人，護病比高達1:3，絕對符合1:5的規定。
鍾姓死者的女婿也到場，他低調表示，爸爸因失智在這裡住了10年，他們每2個禮拜都來探望他，沒想到今早接到消息時，已是天人永隔，至今獨居在苗栗的媽媽還不知道，就怕媽媽承受不了打擊，因此不願多說。
死者名單：
鍾紹奎（81）、
吳明賢（48）、
黃順忠（55）、
黃輝顯（82）。
(中時)
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