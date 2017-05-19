挺吳敦義 蔡令怡與北市議員呼口號拚一輪過半

吳敦義夫人蔡令怡赴市議會與挺吳議員共同誓師。（王超群攝）

挺吳議員一字排開，呼口號支持吳敦義。（王超群攝）

國民黨主席選舉選前最後一天衝刺，吳敦義夫人蔡令怡到台北市議會，與一字排開的10位市議員和1位立委同喊口號，拚一輪過半。負責召集的市議員鍾小平說，吳敦義的黨員民調支持率已到46％，需要各方集氣，再衝上去一點。蔡令怡則呼籲大家團結，讓國民黨重返執政。

鍾小平開場強調國民黨要重回蔣經國勵精圖治和創黨精神，讓吳敦義整合國民黨人，在接下來的2018和2020地方和中央選舉重返執政。

曾經參選過國民黨主席的議員李新指出，國民黨禁不起二輪投票，必須以一輪過半選出新的黨主席，也要避免黃復興和人頭黨員的內戰，變成黨分裂。他認為國民黨對外無號召、對內無整合，現在的主席讓人失望，對內不能整合，對外也帶不起來年輕人，立院黨團和黨中央各行其是，3位副主席只管為主席輔選。他公開呼籲，目前只有一位跨地域省籍和政治的吳敦義能超越這些限制，必須支持他一輪就過半。

立委李彥秀表示，蔡英文政府是個用大量資源投入綁樁的政府，面對更龐大的民進黨，必須讓吳敦義一輪就過半；議員歐陽龍則說，新的黨主席責任沉重，他必須帶領國民黨和人民走向更美好的未來，他的一票投給吳敦義。

市議員戴錫欽則指出，蔡英文過去主導貿易談判，把米酒從20元談到180元，是吳敦義在行政院長任內讓米酒再降為20多元，加上「料理」兩字就解決問題，因為吳敦義有能力有方法可以解決問題，所以這是他和別人最大不同；如果第一輪不能產生新主席，每拖一天，民進黨就繼續誤國多一天，生靈塗炭多一天。

蔡令怡說，拜訪黨員時發現有七成以上的基層都期待一輪能過半產生新的主席，在6位競選者的激烈情況下，只有一輪拚過半，國民黨才不會散；吳敦義是目前最有希望一輪過半的候選人，她希望集中選票，讓主席選舉很快底定。

19日出席這場挺吳議員誓師記者會的議員包括：鍾小平、李新、歐陽龍、陳炳甫、林亭君、李傅中武、李芳儒、葉林傳、戴錫欽和陳義洲，立委則是李彥秀到場。

據瞭解，吳敦義總部此次有效發動網路聲勢，「義氣」粉絲團在兩個月左右得到11萬多人按讚支持；吳敦義本人則勤走基層，蔡令怡負責後勤和幕僚作業，19日這場市議員動員會，被認為是選前一天的重要一場活動，整場主軸就在「一輪拚過半」，晚上，義起團結拼過半晚會則有一場萬人大合唱，是吳陣營的壓軸感人場景。

(中時)