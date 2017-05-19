素心對黑心，素食展晉升為健康產業展

維根生活愛家素食研發的沒有蛋的素荷包蛋，除形似味道也相近，讓許多參展的民眾嘖嘖稱奇。（馮惠宜攝）

「台中素食有機暨健康產業展」開幕秀特別請來聖達瑪學院光舞老師表演光之舞蹈宣揚素食靜心。（馮惠宜攝）

在黑心食品爆不完下，「台中素食有機暨健康產業展」吸引不少民眾到場尋求安心食品。（馮惠宜攝）

在全台黑心食品、藥品連環爆之際，「2017台中素食有機暨健康產業展」今（19日）在咍中世貿中心登場，現場除了各式素食產品，包括慈濟、維根、菩提法門佛教基金會等多家心靈宗教、環保團體到場設攤，宣揚素食、有機、環保愛地球的理念，要以素心打倒黑心，讓民眾除吃得健康，也能透過身體力行，身心靈一起提升。

「台中素食有機暨健康產業展」是中部地區最具規模與專業的素食有機暨健康產品推廣平台，今年共規劃了近200個展位，110家業者參展，展區規劃有：政府推廣區、素食養生區、綠色有機區、健康產業區、生活美學區、綠能環保區，等6大主題；還邀請到行政院農委會農糧署於展場中設立有機生活體驗主題館。

現場提供參觀民眾了解如何選購最安心的有機驗證標章食品，還設置DIY教室以寓教於樂的方式請到多位廚藝專家親臨現場以活潑、趣味的方式料理教學。

不只講求慈悲素食，已進入第13年的這場素食展活動，從食衣住行全方位提倡利益眾生的生活理念，素衣、素褲、素鞋、素食，開幕特別安排一場「藝〝素〞上身」 名模Fashion秀，邀請模特兒身維根生活的素皮草、素皮鞋展現吃素愛地球時尚趨勢，而聖達瑪學院光舞老師也以「光之舞蹈」為活動揭開序幕，展現不只是吃素，也透過動中取靜的靜心方式，提升生活品質。

(中時)