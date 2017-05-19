不老周潤發歡慶62歲 人夫郭富城索吻

周潤發昨歡慶62歲，至今依舊保養得宜的他堪稱不老男神！剛成為人夫的郭富城也向他索吻。（圖／取自微博）

香港男神周潤發（發哥）出道至今逾40年，拍過無數膾炙人口的作品，近幾年更是繼續接拍了許多香港電影，而他昨適逢62歲生日，同樣在片場開工的他，這回卻獲得老婆找來上百人一起同樂，就連郭富城（城城）都向他索吻。

周潤發昨過62歲，但他人在劇組《無雙》中開工，沒想到短暫告一段落步出場的他，獲得老婆陳薈蓮慶生，她更秘密幫劇組上百工作員工準備了自助餐，讓周潤發超級開心，他更透露老婆早上問他「今天吃什麼？」當時他認為今天要工作、明天也要拍，索性回她「隨便吃」，沒想到老婆給這麼大的驚喜，讓他相當感動。

至於一起合作的郭富城，也才剛成為人夫，見到前輩慶生，他開心帶領唱生日快樂歌，更喊周潤發是「唯一偶像！」甚至搞笑索吻，場面相當歡樂。

(中時電子報)