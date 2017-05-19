查黑心「正露丸」 中市稽查下架133罐

新北市三重區的中榮貿易公司涉嫌竄改「正露丸」標籤及有效期限，台中市政府衛生局接獲訊息後，立即通知各相關藥事公會轉知所屬會員，停止供應購自中榮貿易及嫦娥藥品代理的正露丸，並下架回收；截至今(19)日啟動專案查核，稽查全市藥局及藥商共22家，共計通報下架133罐，廠商也已停止供應該藥品。衛生局呼籲，藥商及藥局若還有相關藥品應立即配合下架回收，已購買藥品的民眾請立即停用。

(中時)