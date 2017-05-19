新北經發局長施威全因病請辭 張峰源接任

新北市經發局長施威全（右）2016年3月中旬接任，近日因身體因素請辭獲准。（池雅蓉攝）

新北市府今日發布人事調整，經濟發展局長施威全，因健康因素請辭獲准，局長職務將由現任經濟部商業司專門委員、曾任經發局主任祕書的張峰源接任。

施威全於2016年3月中旬接任新北市經發局長，近期因身體因素，已向議會告假2周。

市府表示，施威全因身體免疫系統嚴重失調，依醫囑需要靜養，經向市長朱立倫說明病情後請辭，也獲得朱立倫同意。

市府也說明，張峰源過去曾擔任經發局主任祕書，對經發局工商推動、對外招商、永續發展及產業創新等業務皆嫻熟。

(中時)