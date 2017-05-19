扁可參加餐會 李明賢酸：「社區職能治療」真是非常好用
目前仍處保外就醫的前總統陳水扁，申請今晚出席凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會，台中監獄表示，經醫療小組評估後，認為此活動有助於病情改善，因此同意扁可參加募款餐會，但不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪，並重申此次活動「純屬社區職能治療的醫療行為」，對此，國民黨文傳會副主委李明賢表示，這大概也是蔡政府獄政甚至是司改最大突破與創舉，真是開世界先例!
李明賢表示，台中監獄今天一早認定陳前總統參加的基金會活動是具有政治性意涵但最後仍以醫院評估指稱該動有助於病情之改善同意阿扁出席，顯然未來只要是附上「社區職能治療」名目，阿扁都可以參加。
李明賢說，此例一開後，明年縣市首長選舉的競選總部成立大會，就可以說是「XXX競選總部成立大會暨社區職能治療」，未來陳致中參選立委，阿扁也可以比照此一模式辦理，大酸「社區職能治療」真是非常好用，並建議蔡英文是否也來計畫拜會一下陳水扁，而名目就是「探訪前總統與探討社區職能治療之功效」。
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲
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