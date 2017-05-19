為洪秀柱參選黨魁拉票 劉樂妍遭諷「幫倒忙」

劉樂妍臉書為洪秀柱參選黨魁催票，被諷根本幫倒忙 。(圖/本報系資料照)

國民黨主席選舉明天就要投票，六位候選人也為選情做最後衝刺，始終在臉書力挺洪秀柱到底的劉樂妍，凌晨再度PO文進行最後催票，她表示「愛台灣，就要把票投给洪秀柱」，不過卻被網友嘲諷幫倒忙。

劉樂妍臉書全文。(圖/劉樂妍臉書)

劉樂妍臉書PO文選前最後催票，她率先表示洪秀柱是唯一大陸官方和人民認可的候選人，並分析台灣現在處境，只有和大陸共同繁榮，一起當個榮耀驕傲的中國人，台灣才會更好，不然就是被世界遺棄的孤兒，畢竟在外貌和語言都迥異情形下，別指望美國、日本未來會為台灣付出什麼?最終目的也只想分裂中國，看我們彼此笑話，最後再三呼籲「真的愛台灣，5/20請把票投給洪秀柱，一起當個驕傲的中國人」，挺柱決心始終未動搖過。

劉樂妍最後催票文，除了激起正反兩派網友隔空交火，也有不少網友嘲諷她雖在催票，但語意運用不當前提下，根本成為洪秀柱參選的絆腳石。

(中時電子報)