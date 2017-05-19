撕不爛的紫菜是塑膠嗎？議員要求檢驗
煮不爛、撕不破，彈性好大，真的是紫菜嗎？還是加了添加物的塑膠紫菜！議員賴清美今天上午質詢，秀出市面買來的乾紫菜，泡入水中，雙手拉開，展示超強的延展性，懷疑這個真的能吃嗎？婆婆媽媽都不安心，希望有檢驗證明，讓人吃得安心，也對紫菜公平。
從2011年傳出塑膠紫菜後，一直有網路影片流傳，雖然有專家跳出來闢謠，指出，紫菜有瓊膠，所以海浪衝擊也不會破爛，塑膠有化工器材氣味，並不溶於水，且口感和紫菜不同，但是坊間仍未完全釋疑。
賴清美說，自從今年初又傳出了塑膠紫菜後，婆婆媽媽都不安心，日前就接獲街坊說，買了紫菜煮，彈性太好了，向她投訴是黑心食品，她也不明白，這樣的紫菜是不是真的有問題，會不會魚目混珠？請教衛生局長。
賴清美並將泡水的紫菜端向衛生局長葉彥伯，葉彥伯表示，懷疑塑膠紫菜，全國陸續都接到很多起投訴，紫菜有彈性，是因為裡面含有膠質。但是既然有疑慮，將會送檢驗，但也請提供紫菜是從哪裡買來的。
(中時)
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