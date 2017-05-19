到北京是否提「一中各表」？ 吳敦義：當然會講

吳敦義19日上周玉蔻廣播節目。（Hit Fm提供）

前副總統吳敦義19日接受周玉蔻廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，被問到若當選黨主席，到北京會不會講一中各表、中華民國？吳敦義表示：「當然會講！」

吳敦義被問到統一問題時，他表示現階段不能談統一，時機不夠成熟；周問他，他的兩岸主張是否跟馬英九相同？吳也認同，並說馬總統的兩岸方針「不統不獨不武，九二共識一中各表」是正確的。

吳敦義表示，他有一次跟大陸高階官員茶敘時提到，問他們是否知道1992年的歷史：「兩岸都堅持一個中國原則，但對其涵義，雙方同意用口頭聲明方式，做不同的表述」。

他說自己去過四次大陸，民國97年馬總統剛就任時第一次去，當時是立委和黨秘書長身份，應邀胡錦濤之邀，由吳伯雄和他帶團36人訪陸；後來奧運也去，以國共論壇秘書長身份去，當行政院長後就沒去了；但卸下行政院長職務、還沒就任副總統時有出席博鰲論壇，當時見到李克強，但自己沒見過習近平。

周玉蔻問他若當選黨主席後是否會繼續推動國共論壇？吳表示，若還持續舉辦，會在適當時機出席。

(旺報)