日本自殺死亡率 已開發國家中最高

日本厚生勞動省比較世界各國的自殺死亡率（每10萬人的自殺人數），結果發現日本是第6高，在已開發國家中是最糟的水準，特別是女性的自殺死亡率排名第3。

《每日新聞》報導，日本政府將在本月下旬公布經內閣會議通過決定的「自殺對策白皮書」。

報導指出，自殺死亡率統計的可信度以及更新的頻率因國家而異，很難單純的比較。世界衛生組織(WHO)2014年首度彙整出「世界自殺報告」，但並沒有對自殺死亡率進行排名。

日本厚勞省使用WHO的資料庫，從2013年以後的人口和自殺人數中，選出最高自殺死亡率的10個國家，依序是立陶宛、南韓、蘇利南共和國斯洛維尼亞、匈牙利、日本、烏克蘭、白俄羅斯、愛沙尼亞。

日本2014年的自殺死亡率為19.5，在亞洲國家當中，僅次世界排名第2高的南韓。日本男性的自殺死亡率為27.7,名列12，女性為11.7, 僅次於南韓、蘇利南共和國，排名第3。2011至2014年的比較中，日本則僅次於21.8的俄羅斯，排名第2。

此外，根據警察廳的自殺統計，日本2016年的自殺人數為2萬1897人（男性1萬5121人，女性6776人）。日本自2003年自殺人數創最高紀錄達3萬4427人之後，便持續有減少的傾向。

與最多人自殺的中老年男性相比，日本近來年輕人自殺人數減少的幅度較小。白皮書中分析，「如何降低20至39歲之間的自殺死亡率乃今後的課題」。

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