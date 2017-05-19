柯P：大巨蛋案依法行政

公民團體以「大巨蛋BOT案以可歸責於遠雄巨蛋公司之事由，解除或終止契約」為題進行i-Voting提案，上架短短日期已得到1200個附議，媒體今天詢問台北市長柯文哲，公民團體稱要在一周內獲得3000個附議，以表民意。對此，柯文哲上午回應，反正民主國家有多元聲音，對他來說就是公正、公平、依法行政，流程怎麼走就怎麼走，總是有正反各種意見及聲音。

至於護樹團體仍與移樹人員僵持，柯文哲也說，很多工程還是要取得民意支持，這也是不管政府或公司都有其要應付的問題。

(中時)