李凈瑜： 美國務院對李明哲案會嚴重關切

李凈瑜表示，不論李明哲拘留多久，她就會營救多久，走遍全世界，相信這樣的國際援救有助文明法治。(江靜玲攝)

李凈瑜出席美國國會聽證會，首開台灣公民在大陸被強迫失蹤，因台灣當局無能為力，援引「台灣關係法」到美國國會尋求救援之例。（江靜玲攝）

遭中國拘留的台灣非政府組織(NGO)工作者李明哲的妻子李凈瑜18日表示，美國國務院對李明哲案顯然已有所掌握，國務院會嚴重關切。而不論李明哲拘留多久，她就會營救多久，走遍全世界，相信這樣的國際援救有助文明法治。

李凈瑜18日與3位遭到拘留的中國大陸人權律師的妻子一同出席美國國會聽證會，首開台灣公民在大陸被強迫失蹤，因台灣當局無能為力，援引「台灣關係法」到美國國會尋求救援之例。

李凈瑜作證表示，她沒有其他選擇，才會到美國國會請求協助，希望美方依據台灣關係法行事，並強調，李明哲事件已造成台灣NGO工作者反效果，這也是未來全世界NGO進入中國可能面對的事，希望美國政府關切。

聽證會主席長期關注中國人權資深眾議員史密斯回應，兩岸政治議題必須在適當機制中處理，中方拘禁李明哲顯示，中國政府為政治目的，撕破國際人權義務。他指出，美國應持續台灣關係法和六項保證的承諾，這是美台關係基石。

聽證會後，李凈瑜接受媒體訪問表示，她和李明哲長期在NGO工作，清楚人權工作者沒有悲觀權利，不會樂觀的認為李明哲會因為一場聽證會被釋放，但身為人權工作者，必須相信自己的價值和理念。

李凈瑜說，兩岸陷入僵局，她了解國家現在面臨的困境，能理解也能體諒。

她表示，國台辦肩客李俊敏親自告訴她，李明哲被捕是因為廣東政府 2017年1月1日通過的境外NGO辦法，受業績壓力錯捕李明哲。有關李俊敏的表述內容，錄音過程和文字，則已交給美國國會進行調查。

聽證會前，李凈瑜於17日拜會了國務院主管東亞事務的代理助卿石露蕊( Laura Stone)，「他們對李明哲事件顯然已有所掌握，相信會運用他們的方式告訴中國犯下的錯誤。」、「國務院會嚴重關切」。

陪同李凈瑜前來的台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏則表示，國務院官員「肯定我們來美是對的」。在聽取了李明哲和其他受害家屬故事後，國務院官員都非常震撼，指出美國會盡全力在人權上與中國展開溝通。

擔心參加18日聽證會後，可能遭到中國方面騷擾，石露蕊並特別提及，若受到騷擾可透國務院24小時專線報案，「因為若此事發生在美，是對美國主權的侵犯」。楊憲宏說，「讓我們清楚知道，美國這次是來真的。」

未來兩天，李凈瑜一行還有「重要行程」。據悉，他們可望拜訪白宮官員。

楊憲宏表示，今年四月底台灣官方告訴李凈瑜「沒有辦法」，包括國際援救在內，他們就馬上啟動與美國聯繫。若李明哲未能獲得釋放，將會繼續安排聽證會，包括歐洲行程在內，「這是第一次，不會是最後一次」。

(中時)