談執政周年感想 蔡英文：我不是為民調做事

蔡英文今天利用接見海外華文媒體時，針對執政周年發表感言。蔡英文指出，「我不是為民調做事，我是為台灣做事」。民調的起伏是預料中，也是必須付出的代價。她並預告，未來的一年，會進入下一個階段、新的階段，「我們團隊的重要目標，就是執行」。

蔡英文取消519與媒體茶敘，不過上午在接見海外華文媒體致詞時指出，近來不少民調是這樣顯示，「多數的國人支持我，卻也表現出對我的不滿意，這些我都虛心接受。」

蔡英文說，選擇在第一任、第一年就推動最困難的改革，過去的總統沒有人會這樣做。從民調精算的角度而言，這並不是最好的選擇。不過，我不是為民調做事，我是為台灣做事。民調起伏是預料中，也是必須付出的代價。

蔡英文指出，「我們一定會經歷一段比較困難的時刻，就像是在人口稠密的都會區裡蓋捷運的交通黑暗期」。但是，走過這段，回過頭再來看時，這一切都會值得。

提到推動的改革，蔡英文說，解決了不當黨產的問題，2018年的縣市長大選，就將是台灣民主發展史上，第一次沒有不當黨產介入的選舉。她要提醒大家，改革是一群人、一個國家一起前進，大家要一起走，不是只有政府和一些人快速的走在前頭，而其他人遠遠的落在後頭。

蔡英文指出，很多人希望改革能夠速戰速決，但是台灣不可能回到威權時代。如果不能忍受爭吵，如何擁抱民主？「我不是獨斷獨行的政治強人，我是在民主政治下，有堅強改革意志的領導者，而我們現在所做的，是過去幾任總統，想做卻都沒有辦法做的改革」。

蔡英文表示，不會放棄的堅持，上一個階段政府團隊的主要任務，是把我們執政的理想、價值，化為具體的施政藍圖跟政策規劃。未來的一年進入下一個新階段，團隊的重要目標，就是執行。一個精明的政治人物，會找簡單討喜的事來做，但是負責任的政治人物，會不計毀譽幫國家解決問題，台灣問題的急迫性，讓她別無選擇，只能負起責任。

蔡英文表示，蔡英文政府會堅持下去。做得不好的地方，做得不夠的地方，也會虛心改進。 改革的腳步不會停止，這是她對所有執政團隊的命令。

(中時)