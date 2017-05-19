柯媽昨參觀台北市府 柯P今天才知道

台北市長柯文哲母親昨天與新竹市台灣之友會北上參觀總統府後，臨時到台北市政府參觀。柯文哲今天表示，老人沒事做，常會參加自強活動，昨天怎麼跑到台北來，他也不曉得，事先沒跟他講。

被問及昨天媽媽一番「參觀總統府後，覺得那裡很涼快、舒服」言論，柯回答，這什麼題目。

(中時)