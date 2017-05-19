5月19日中視午間新聞搶先看 謝金燕開場先替豬哥亮默哀

謝金燕演唱90分鐘 開場先替豬哥亮默哀│中視午間新聞搶先看

今天5月19日的中視午間新聞搶先看：

紐約時報廣場車暴衝 釀1死22傷排除恐攻

紐約時報廣場發生恐怖意外。當地時間18號中午，也就是台灣時間18號午夜，一名酒駕男子開車逆向衝上人行道，大批無辜民眾，就像保齡球一樣被撞飛，導致1人死亡22人受傷。紐約市長隨後澄清，這不是一起恐怖攻擊。

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疑電線走火 恆春南門護理之家4長者嗆死

屏東縣恆春鎮南門護理之家今天清晨5點左右，疑似電線走火，發生火警，火勢很快撲滅，但起火點房內的4名行動不便長者，疑因吸入濃煙不幸罹難，另49名長者陸續送往4家醫院急救。

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謝金燕演唱90分鐘 開場先替豬哥亮默哀

正逢父喪的謝金燕，在今天台北時間上午八點，抵達紐約，為花蓮慈惠堂在當地活動獻唱，據了解她準備演唱約90分鐘，開場先替豬哥亮默哀，並且將加唱"母娘慈悲"，為父親祈福。

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(中時電子報)