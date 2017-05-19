亞青少田徑賽》重返半世紀前亞運賽場 小將積極備戰

參加第二屆亞青少田徑賽的中華隊隊長魏泰陞(後)期勉自己能跑出超越個人最佳成績。(中華田協提供)

第二屆亞洲青少年田徑錦標賽即將在20日於泰國曼谷登場，已順利抵達的中華小將們19日前往曾在1966年舉辦過亞運會的蘇帕查拉賽體育館暖身，剛傷癒復出的隊長魏泰陞，期勉自己能跑出個人最佳成績。

曾舉辦過1966年曼谷亞運的蘇帕查拉賽體育場，即將是在20日登場的第二屆亞洲青少年田徑賽的比賽場地，當年「飛躍羚羊」紀政與吳阿民曾幫助中華隊拿到兩面金牌。(中華田協提供)

蘇帕查拉賽體育館啟用於1935年，至今已有82年的歷史，「飛躍羚羊」紀政在1966年亞運於這個賽場拿下跳遠金牌，吳阿民則奪得男子十項冠軍。

相隔51年中華田徑隊再次造訪曾帶給台灣人榮耀的蘇帕查拉賽場，超過半數第一次以國手身分出國的小朋友們臉露羨慕眼神，望著可容納超過20000人觀眾的場館，似乎看到當年紀政和吳阿民奔馳摘金的英姿。

今年在新北市青年盃不慎拉到右大腿後側肌肉的魏泰陞，這是他個人第三次出國比賽，前兩次分別在去年日本和澳門都拿到男子100公尺金牌，經過兩個月的恢復調整後終於回到孰悉的賽場。魏泰陞表示，剛復出還在調整中，不會強求摘金奪銀，但會全力以赴超越自己的10秒54個人最佳紀錄。

對於不少首次出國參賽的小學弟妹們，魏泰陞以隊長身分告訴他們別太過緊張，好好享受這個榮耀時刻，既然來到這裡就不要讓青春留白。

(中時電子報)