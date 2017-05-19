最大客機A380尾流害小飛機墜萬呎 考量加大安全距離

阿聯酋航空的A380-800客機。(圖/shutterstock)

小型私人飛機在被尾流打中後，翻滾急墜，造成飛機嚴重受損，左圖為龐巴迪挑戰者604型商務小型飛機內部原本的樣貌，右圖則為發生意外之後受損的狀況。(圖/Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation )

全世界最大客機A380強勁的尾流擾動，日前導致一架12人座的小型私人客機在阿拉伯海（Arabian Sea）上空與其交錯時被波及，整架飛機翻滾數圈直直墜下，差點墜毀海中，造成小客機機上5人輕重傷。17日這起意外的調查報告正式出爐，顯示小客機受尾流擾動的影響，在短短48秒內墜落了近10,000英尺(約3,000公尺)。而這也讓相關單位正在考慮，要加大飛機之間的安全距離，以避免類似事件再發生。

德國聯邦航空事故調查局（BFU）18日公布報告顯示，阿聯酋航空（Emirates Airlines）編號為EK-412的A380-800客機，今年一月由杜拜飛往雪梨的途中，遇上一架從馬爾地夫飛往阿布達比的龐巴迪挑戰者604型商務小型飛機，兩機之間上下相隔符合規定的1,000英尺(約305公尺)，但小型客機仍受A380強勁的尾流擾動，如自由落體般翻滾急墜，在短短48秒之間墜落2,500公尺。

報告也指出，小型客機被尾流擾動打中墜落後，引擎一度停止運作，好在駕駛緊急重新控制飛機，才成功安全降落，整起事件也造成機上4名乘客和1名空服員因為沒有扣好安全帶而受傷，其中一名還受到了重傷，飛機也因嚴重受損而報廢。

類似的因A380客機的尾流擾動事故過去也層出不窮，A380客機曾在法蘭克福機場附近造成法國航空公司（Air France）1架A320-200飛機劇烈顛簸。2012年時，一架維珍澳洲航空(Virgin Australia)的波音737客機，也受其尾流影響被吹到727英尺外。

德國聯邦航空事故調查局也表示，目前正在考慮要修改規定，將目前規定兩機之間必須保留至少1,000英尺的安全距離加大，讓A380有足夠的飛行空間，也避免讓其他的飛機再受到尾流擾動的影響而發生意外。

(中時電子報)