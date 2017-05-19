蔡政府最會溝通？ 勞團批政府傾向資方

新政府上任屆滿周年，高教工會總體檢蔡英文政府的高教與勞動政策，認為蔡英文不但沒有實現競選承諾，部分政策還出現倒退現象，表面上說是「最會溝通」的政府，骨子裡卻是「低度保障，高度放任，完全傾向資方」。

高教工會研究員陳柏謙提出高教非典型勞動的退場三大問題，第一，去年10月政府將兼任教師切割，不具本職才適用《勞基法》，讓許多教師喪失工作權，最後政策大轉彎完全取消，改立《兼任教師聘任辦法》，但保障內容遠遠不及《勞基法》。

其次，蔡英文曾說要將大專院校擔任兼任助理的學生納入《勞基法》，但陳柏謙指出，教育部修訂《專科以上學校強化學生兼任助理學習與勞動權益保障處理原則》，將學生兼任助理區分「學習型」、「勞雇型」，讓學習型助理無法獲得《勞基法》保障，甚至要把助理名詞刪除，改為獎助生，以規避納入《勞基法》。

而教育部的《私立大專校院轉型及退場條例》，更讓陳柏謙痛批圖利校董，4年內編列的50億元轉型及退場基金，但對如何安置教職員，毫無實質規範，對學生保障也缺乏，雖有增設撫慰金，發放條件與基準卻是交由學校自行決定。

東華大學財經法律所教授張鑫隆指出，近1年來政府僅通過7件勞動政策相關法律案，佔總數的4％左右，且這些立法都只是修補國民黨時代的漏洞，但攸關勞動政策方向的重大法案，如派遣、勞動三法等，遲遲未見蹤影，「最會溝通，其實是沒有理念，兩面討好的政府」。

世新大學社發所教授陳信行認為，民進黨是換湯不換藥的新自由主義，520之前支持每周兩例假，520後卻罔顧勞工權益，強行通過一例一休，從過去一年蔡政府的表現來看，民進黨還是會繼續推動新自由主義政策，貧富差距難以縮短，過勞現象依舊無解。高教工會指出，蔡政府若繼續以財團利益為優先，恐產生嚴重的社會後果。

(中時)