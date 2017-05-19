PGA》美巡「韓風」再起！韓裔韓詹姆斯首輪T1

韓裔韓詹姆斯並列領先，延續金時雨球員錦標賽奪冠「韓風」。(美聯社)

韓國21歲金時雨，幾天前在美巡「第5大賽」球員錦標賽以黑馬姿態奪冠，同時寫下賽史最年輕冠軍紀錄，在歐美選手稱霸的美巡刮起一股「韓風」，不到1周，另一位35歲美籍韓裔35歲好手韓詹姆斯，今（19日）在尼爾森錦標賽首輪再以64桿（-6）並列第1搶頭香，韓國男子高球漸在美巡佔有一席之地表現，再度引人注目。

韓國男子高球今年在美巡確實令人刮目相看，25歲的安秉勳在號稱進場觀眾與「4大賽」不相上下的鳳凰城公開賽，以領先者姿態進入決賽輪，雖最沒頂注壓力失去奪冠機會，卻為韓國男子高球選手在美巡打響了名號；不到2個月，21歲的金時雨在球員錦標賽決賽輪後來居上，以創賽史最年輕冠軍紀錄勇奪逆轉勝，不得不讓全球高迷肯定韓國男子高球近年的長足進步。

就在球迷對安秉勛與金時雨的精采表現仍記憶猷新之際，美籍韓裔的韓詹姆斯今天又在尼爾森錦標賽以並列領先開局，助長「韓風」威力。如果韓詹姆斯這場比賽奪冠，將是韓國（裔）選手在美巡史上首度贏得2連勝。不止是韓詹姆斯，5年前就贏過美巡的26歲韓裔胡約翰68桿並列第7，安秉勛68桿並列第14，2人隨時加入爭冠行列。

首輪156位選手只有40人揮出低於標準桿，比賽球場TPC四季高球場並不好打，但前兩年各拿下1勝的韓詹姆斯，這輪卻以完美的6鳥0柏忌32、32桿交卡，與美國選手巴恩斯並列排頭，給自己製造爭奪第3座美巡冠軍機會。

前4戰獲得3冠1亞的「球王」強森，首輪落後3桿並列第7。(美聯社資料照)

這場比賽不乏世界前10名將參賽，且首輪位居領先榜，「球王」美國重炮強森67桿並列第7，2位前球王澳洲戴伊與美國史畢斯，同以68桿並列第14。

台灣好手潘政琮首輪交出1鳥2柏忌71桿，因這天交出紅字的人不多，這個成績剛好在晉級線最低門檻，明次輪有機會拚晉級，中止之前連3場淘汰。

(中時電子報)