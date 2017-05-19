PGA》美巡「韓風」再起！韓裔韓詹姆斯首輪T1
韓國21歲金時雨，幾天前在美巡「第5大賽」球員錦標賽以黑馬姿態奪冠，同時寫下賽史最年輕冠軍紀錄，在歐美選手稱霸的美巡刮起一股「韓風」，不到1周，另一位35歲美籍韓裔35歲好手韓詹姆斯，今（19日）在尼爾森錦標賽首輪再以64桿（-6）並列第1搶頭香，韓國男子高球漸在美巡佔有一席之地表現，再度引人注目。
韓國男子高球今年在美巡確實令人刮目相看，25歲的安秉勳在號稱進場觀眾與「4大賽」不相上下的鳳凰城公開賽，以領先者姿態進入決賽輪，雖最沒頂注壓力失去奪冠機會，卻為韓國男子高球選手在美巡打響了名號；不到2個月，21歲的金時雨在球員錦標賽決賽輪後來居上，以創賽史最年輕冠軍紀錄勇奪逆轉勝，不得不讓全球高迷肯定韓國男子高球近年的長足進步。
就在球迷對安秉勛與金時雨的精采表現仍記憶猷新之際，美籍韓裔的韓詹姆斯今天又在尼爾森錦標賽以並列領先開局，助長「韓風」威力。如果韓詹姆斯這場比賽奪冠，將是韓國（裔）選手在美巡史上首度贏得2連勝。不止是韓詹姆斯，5年前就贏過美巡的26歲韓裔胡約翰68桿並列第7，安秉勛68桿並列第14，2人隨時加入爭冠行列。
首輪156位選手只有40人揮出低於標準桿，比賽球場TPC四季高球場並不好打，但前兩年各拿下1勝的韓詹姆斯，這輪卻以完美的6鳥0柏忌32、32桿交卡，與美國選手巴恩斯並列排頭，給自己製造爭奪第3座美巡冠軍機會。
這場比賽不乏世界前10名將參賽，且首輪位居領先榜，「球王」美國重炮強森67桿並列第7，2位前球王澳洲戴伊與美國史畢斯，同以68桿並列第14。
台灣好手潘政琮首輪交出1鳥2柏忌71桿，因這天交出紅字的人不多，這個成績剛好在晉級線最低門檻，明次輪有機會拚晉級，中止之前連3場淘汰。
(中時電子報)
關鍵字：韓國
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。