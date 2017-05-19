一場拍賣！揭密18歲姑娘替張大千洗澡秘密

戴忠仁出版新書《從四萬到千萬的滋味》。（圖／戴忠仁提供）

《國寶檔案》主持人戴忠仁近來推出新書《從四萬到千萬的滋味》，其中書中一篇幅，就描述戴忠仁在一場拍賣中，發現張大千所寫的情書竟與一位18歲姑娘有關，讓戴忠仁相當難忘。

戴忠仁的新書彙整了他「藝術收藏與設計」的數十篇文章，而其中一篇幅，寫到戴忠仁過去在一場拍賣會上，發現張大千的纏綿情書後很有興趣，他循線追查後發現，張大千過去曾和一位18歲姑娘交往，對方甚至替張大千洗澡，讓他念念不忘。

除此之外，「世紀竊案的孿生麒麟」一章中則提到，法國楓丹白露有隻自中國圓明園的掐絲琺瑯麒麟在前幾年遭竊，至今法國警方都還在追氣，沒想到有回戴忠仁逛國父紀念館，赫然發現這對圓明園麒麟，另一隻早被台灣收藏家留在台北，讓他驚呼「國父紀念館本身也不知道他們借展的物品有多珍貴！」

《從四萬到千萬的滋味》由時報文化和藝術家出版社聯手合作，目前已經在誠品書局等各大書店上架，戴忠仁也說「上一本書問世不到兩個月就再版，希望這本書能打破紀錄！」

(中時電子報)