牛罵頭遺址提報審議 盼升格國定遺址

市議員楊典忠（右）、吳敏濟今天為民請命，力促市府積極推動國定遺址！（陳世宗攝）

台中市擁有七座市定遺址，包括牛罵頭、營埔、番子園3個史前文化，但台中市卻沒有國定遺址；市議員楊典忠、吳敏濟今天為民請命；楊典忠表示，102年市長林佳龍擔任立委時，提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，希望市府儘速向中央申請通過。

文化局長王志誠說，目前牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫已經完成結案，將提報最近一次的遺址審議委員會，根據報告內容評估升格機率蠻高的，在遺址的定位、學術研究、展示教育的規劃評估上，分數都很高，但在遺址的特殊性、完整性、稀有性分數稍低，我們期許牛罵頭遺址能夠順利通過遺址審議，升格為國定遺址。

文化部文資局105年7月在台中文化創意園區舉辦『看見史前台灣/國定遺址巡禮』特展，展期到今年7月，目前台灣共有8處國定遺址，分別在臺北市、宜蘭縣各有1處；高雄市、臺東縣、新北市各有兩處；可惜台中市沒有國定遺址參展。

楊典忠表示，台中市有七座市定遺址，三處史前文化層，但是卻沒有一座國定遺址，實在非常可惜。清水牛罵頭遺址91年已指定為台中縣定遺址，升格國定遺址後，將會受到的更高規格保護、更多資源投入。

楊典忠說，根據新制定的「遺址指定及廢止審查辦法」第3條規定，遺址指定的七項基準，牛罵頭遺址在遺址定位、學術研究上，都符合特殊性、稀有性、完整性、教育展示性等規定，希望市府務必落實市長政見、積極推動牛罵頭遺址升格國定遺址。

(中時)