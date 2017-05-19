房屋稅調漲回溯15年 林燕祝告賴清德瀆職

台南市房屋稅調漲並回溯15年引起民怨，市議員林燕祝今天總質詢時要求市長賴清德修正，但賴仍堅持回溯並沒有違法，還強調此案是地方政府的裁量權。林燕祝批評說，大家都背負人民所託，為何要做不利人民的事？此事比貪汙還可怕，既然市長不願修改房屋稅，質詢結束後她也以被害者的身分，前往台南地檢署按鈴控告賴清德瀆職罪。

今天林燕祝50分鐘的質詢，全程鎖定房屋稅議題。林燕祝先提出市府製作的解釋房屋稅Q&A影片，詢問賴清德不動產評議委員會是不是每3年要開會一次？為何102年開會重行評定房屋稅標準單價時，沿用73年的標準，但105年不動產評議委員會居然回溯評定90年到105年共15年所有房屋的標準單價？賴清德坦承，Q&A有文字說明不清之處，但因財政部103年曾來函要求廢止99年函件中，「不得只針對新建增建和改建房屋調整房屋稅」的內容。

林燕祝隨即質問賴清德，外界都說102年賴市長不敢調高房屋稅是因為要選舉連任，而不是真正考量到市民的租稅負擔。賴清德回說，會不會調整房屋稅都是不動產評議委員會建議，105年調高房稅並回溯15年也是不動產評議委員會的建議，最後由他接受。

林燕祝提醒賴清德不要甚麼事都推給不動產評議委員會，她說，六都中，106年的房屋稅台北市、新北市和高雄市都沒調漲，只有台南市今年調漲54%，明年後年會繼續調漲65%和81%，此種調法不公不義，與賴市長之前所說的考量租稅負擔說法完全矛盾。

賴清德認為，各縣市政府對103年財政部的來函各有不同的解讀，但房屋稅調整是地方政府的裁量權。此話引發林燕祝的怒火，怒批賴清德行政怠惰；她還質問賴清德，「我給你一分鐘好好想想，要不要做有利人民的事，要不要修正房屋稅？」但因賴仍堅稱沒有違法，林燕祝於總質詢結束後，直接前往台南地檢署按鈴控告賴清德及財政局長張紹源瀆職。

(中時)