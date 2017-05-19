基隆市義七路民宅起火 幸無人員傷亡

消防員進入民宅撲滅火勢，起火點是陽台的洗衣機。（張穎齊攝）

火災地點在義七路市場，警消到場進行道路封鎖。（張穎齊攝）

今(19日)上午11時許，基隆市信義區義七路9巷一棟民宅3樓傳出火警，現場濃煙密布，消防隊火速趕到現場撲滅火勢，所幸無人員傷亡。

消防隊表示，出動前就看到黑煙，到現場後發現是3樓後方起火，屋主只有1名，已在燃燒前自行逃出；消防隊為慎重起見，進入屋內進行整層搜索，並沒有發現有其他民眾。而起火點是陽台的洗衣機，起火原因尚待火災鑑識組調查。

(中時)