駕B-25投奔大陸 前中美混合團飛官戴自瑾病逝

前中美混合團飛官、抗戰老兵戴自瑾於昨日逝世，享壽102歲。（圖/大陸網站）

據大陸澎湃新聞網報導，抗戰時期服役於由中華民國與美國空軍混編的「中美混合團」（Chinese-American Composite Wing），曾完成轟炸鄭州黃河鐵橋任務的飛官戴自瑾，於昨日在上海家中逝世，享壽102歲。戴老先生是中美混合團第一大隊第二中隊少尉飛行員，抗戰勝利後，回歸中華民國空軍指揮，隨第一大隊在國共內戰末期撤往臺灣，但此時軍階已是少校的戴自瑾，卻在1951年3月27日駕駛B-25轟炸機（B-25 Mitchell），從台北投奔上海江灣機場。

出生上海小康人家的戴自瑾，曾在中國電影製片廠技術科實習，1938年考入空軍軍官學校，成為第十三期的飛官學員。但因為日軍頻繁的空襲，造成他與眾多學員必須轉赴昆明陸軍第五分校就讀，翌年於步兵科班畢業，才正式開始在雲南的飛行訓練。經過好幾階段嚴格的訓練、以及中美兩國飛官的考核後，戴自瑾於1942年獲准作為第三期學員，遠赴美國進行更新的訓練，最後被分派為B-25轟炸機的飛行員。嚴格的訓練下，讓他回國後被編入混編的中美混合聯隊第一大隊，掛階少尉飛行員。

二戰期間，著名的B-25轟炸機與機組員。（圖/美國空軍網站）

抗戰時期停靠於中國基地、由國軍看守的美軍P-40戰鷹戰鬥機。（圖/美國國家檔案和記錄管理局）

由陳納德將軍（Claire Lee Chennault）提議、1943年成立的中美混合團，一支以中華民國空軍飛行員為主、結合美軍地勤人員及參謀協助的合作戰鬥單位於巴基斯坦成立，隸屬於美國第十四航空隊（Fourteenth Air Force）指揮，其中第一大隊配置B-25轟炸機、第三和第五大隊則配置P-40戰鷹戰鬥機（Curtiss P-40 Warhawk）和P-51戰鬥機（P-51 Mustang）。中美混合團參與過新竹空襲、常德會戰和長沙會戰，戰功彪炳也出了不少著名飛行員，如已故空軍中將李學炎和斷交後首任駐美代表夏功權將軍，都是混合團的退役成員。

美軍在二戰期間最著名的戰鬥機之一：P-51戰鬥機，也是中華民國空軍的主力戰機。（圖/維基百科）

B-25轟炸機的飛行訓練影片。

抗戰期間中日在航空戰力的極大差異下，戴老先生與同袍前往武漢、鄭州和台灣新竹執行轟炸任務，曾遭受日軍防空炮或戰機的攻擊，同期同學在戰爭中更是損傷極大，多次的任務中折損一半以上優秀的飛行員。在隨隊撤往台灣之前，戴自瑾從前線轉調成都，加入由衣復恩將軍領導的空軍運輸隊，負責戰後各區受降要員的運輸任務。戰功累累的戴老先生共獲得空軍彤弓和雲龍等獎章，並獲頒美國的空軍獎章，以彰顯其功勞與付出。

(中時電子報)