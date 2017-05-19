澎湖警犬隊奏首功 機場查獲Ｋ他命49.3公克
剛成立1個多月的澎湖縣警察局警犬隊立刻奏首功，狗老大「歐弟」17日在馬公機場警覺嗅出毒品，逮捕販毒集團的高姓及洪姓少年車手等4嫌，當場查獲Ｋ他命49.3公克，全案移送法辦。
為防堵毒品汙染純樸離島澎湖，澎湖縣議長劉陳昭玲力促成軍澎湖警犬隊，4月15日正式掛牌上路，這是繼警政署保三總隊及新北市警局的全國第3支警犬隊。鑒於正值澎湖觀光旺季，遊客人潮出入頻繁，縣警局派遣警犬隊主動出擊，特別加強各機場及港口的安檢勤務。
日前警方接獲可靠線報，販毒集團攜帶毒品企圖闖關入境，澎湖地檢署立刻召集刑警大隊、澎湖航警所等成立專案小組，並會同警犬隊趕往馬公機場入境處跟監埋伏。
果然，17晚上赫然發現搭機從高雄返回澎湖的未成年洪姓少年形跡可疑，尤其警犬「歐弟」立刻掙脫保母警員歐育達的手鍊迅速衝向前，圍繞在洪姓少年四周不肯離去。警方趨前搜身，隨即在洪姓少年穿著的牛仔褲褲管及暗袋內發現夾帶2包毒品，經初驗判定是第三級毒品Ｋ他命，重量49.3公克。
另一波警力也持搜索票同步前往查緝販毒集團接頭的21歲高姓少年住處，陸續拘提高嫌等4人到案，扣得電子磅秤等贓證物與4萬1000元現金。
全案檢方偵訊後，高嫌經地方法院聲請羈押與禁止接見通信獲准，未成年洪姓少年移送少年法院。昨日澎湖縣警察局特地公開表揚警犬隊的傑出表現，不負眾望走首功，期許再接再厲扮演澎湖緝毒急先鋒。
(中時)
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