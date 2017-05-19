國中會考周末登場 今下午可看考場
今年國中教育會考將在5月20、21日登場，全國總報名人數為24萬3,564人。新北市教育局表示，新北考區設有30個考場，計有3萬7596人應考。今日下午3時到5時可至考場認識環境，但不可進入。
本次國中教育會考首日(20日)考試科目為社會、數學及國文與寫作測驗共四科，第二天(21日)則是自然與英文(含閱讀及聽力)兩科。
新北市教育局提醒所有考生，考場平面圖和試場分配表將於考試前一日（19日）公布於各考場公告，並同步公告於各考場學校網頁，考生可於19日下午3點到5點，至考場認識環境，但不得進入試場。請考生預先了解交通動線，親自查看考場，避免因無法準時到達考場或跑錯考場，而影響考試時間及情緒。
教育局也提醒考生，於試前詳閱簡章之作答注意事項及試場規則。根據歷年考試統計，考場違規事件中，以提早翻開試題本提早作答及逾時作答、考試期間內攜帶非應試用品進入試場及應試時手機響起等類型為最多，提醒考生務必遵守試場規則之各項規定，避免因不慎而遭到違規記點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。