國中會考周末登場 今下午可看考場

今年國中教育會考將在5月20、21日登場，全國總報名人數為24萬3,564人。新北市教育局表示，新北考區設有30個考場，計有3萬7596人應考。今日下午3時到5時可至考場認識環境，但不可進入。

本次國中教育會考首日(20日)考試科目為社會、數學及國文與寫作測驗共四科，第二天(21日)則是自然與英文(含閱讀及聽力)兩科。

新北市教育局提醒所有考生，考場平面圖和試場分配表將於考試前一日（19日）公布於各考場公告，並同步公告於各考場學校網頁，考生可於19日下午3點到5點，至考場認識環境，但不得進入試場。請考生預先了解交通動線，親自查看考場，避免因無法準時到達考場或跑錯考場，而影響考試時間及情緒。

教育局也提醒考生，於試前詳閱簡章之作答注意事項及試場規則。根據歷年考試統計，考場違規事件中，以提早翻開試題本提早作答及逾時作答、考試期間內攜帶非應試用品進入試場及應試時手機響起等類型為最多，提醒考生務必遵守試場規則之各項規定，避免因不慎而遭到違規記點。

(中時)