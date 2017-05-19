彭女失蹤案 關係人逃緝墜樓亡
警方上月26日獲報1起31歲彭姓女子失蹤案，循線到李男位於桃園中壢的租屋處找人。55歲李男因案遭通緝，為躲避警方查緝，從6樓窗外，以水管纏身打算攀降路面，不慎墜樓身亡。
李男曾因殺人案入獄服刑，加上彭母曾夢到女兒，擔心其遭遇不測而報警。警方發現，彭女疑似欠下大筆債務，目前正在追查其下落，希望釐清事實真相。
彭女因多日與家人失聯，中壢警分局今年4月26日凌晨接獲家屬報案協尋，追查彭女的手機訊號並調閱周邊監視器，發現4月24日深夜11時許，彭女跟李男曾到桃園市中壢區普騰街租屋處附近超商，之後一同返回租屋處。
警方29日晚間8時許，前往李男租屋處敲門，發現無人回應，不久後獲報有人在樓下墜樓，才知道李男已從6樓墜落身亡。
警方調查，李男因殺人罪入監服刑，2011年假釋出獄後，去年因觸犯公共危險罪嫌，遭發布通緝；警方推測李男因擔心影響假釋，又要入監服刑，才會想攀降5樓脫逃，卻不慎失足摔落。
(中時)
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