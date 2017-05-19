幻象飛官下水 組隊參加龍舟賽

林智堅為龍舟點睛。（徐養齡攝）

空軍499聯隊組3隊參賽。（徐養齡攝）

新竹市警察局男子龍舟隊。（徐養齡攝）

新竹市警察局女子龍舟隊。（徐養齡攝）

新竹市端午節龍舟賽將在30日登場，今年共有62支隊伍報名參加，最吸睛的莫屬首次組隊參賽的幻象戰機飛官隊，平常習慣以音速飛行，但在龍舟上的速度究竟能多快，令人拭目以待。

市長林智堅19日前往南寮地中海，為龍舟舉行點睛儀式，邀請漢聲幼童園上演精彩的歌仔戲，隨後由道士誦經、焚香祝禱，祈求賽事圓滿進行。

市府表示，今年參賽隊伍來自各行各業，包含園區工程師，另有不少來自各大專院校的外籍留學生組隊參賽，為賽事增添活力，林智堅為龍舟點睛後，接著進行淨港活動。

值得一提的是，空軍499聯隊這次組成3支隊伍參加，其中1隊由25名幻象戰機隊飛官組成，今由聯隊長柳惠千代表，與清大EMBA、晶品城等首次參賽隊伍共同在賽前亮相。

軍方表示，飛官平日訓練勤務雖忙碌，但皆維持在一定的體能素質，這次響應新竹市龍舟賽，因此規劃飛官隊粉墨登場，志在參賽，不在得名。

林智堅表示，端午節當天除了精彩的龍舟競賽，另有刺激的水上救生演練，參觀民眾可現場觀賞直升機進行空中吊掛，28到30日還安排創意市集，及陸上行舟趣味舞台遊戲、OPEN家族玩偶、魔法小丑等活動，節目多元，精彩可期。

(中時)