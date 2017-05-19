寶寶少挨2針！新型日本腦炎疫苗下周一上路

日本腦炎接種銜接時程。（疾管署提供）

下周一起，疾管署將推出新款日本腦炎疫苗，寶寶可少挨2針。（疾管署提供）

寶寶少挨針！為防止日本腦炎，寶寶出生後總計要打4針疫苗，衛福部疾管署今宣布，下周一起將全面改打新疫苗，從4劑減少成2劑，副作用也有望減少；目前新、舊疫苗數量均已備齊，確保能無縫接軌，已打1~3針舊疫苗的寶寶，家長也可和醫師討論，看後續要打新款或舊款疫苗，有免疫問題者則仍需施打舊型疫苗。

現給寶寶施打的日本腦炎疫苗，為由鼠腦製程的「不活化疫苗」，前後總計要打4針，但隨著疫苗製程技術的進步，下周起，疾管署將推出由新型細胞培養製程的「活性減毒疫苗」，只要打2針即可。新型的疫苗接種時程，為出生滿15個月、接種第1劑，接著在間隔12個月後、再接種第2劑。

疾管署副署長莊人祥說，舊款疫苗的效果本身就不錯、副作用也不高，新款疫苗的效果差不多好，但副作用更低；但他補充，所謂副作用，其實就僅是接種處會有些微紅腫熱痛，極少數人在事後會出現輕微的全身無力。

疾管署指，目前已採購63萬劑的新疫苗，數量充足。莊人祥說，有免疫疾病的寶寶，不適合接種新疫苗，故也確保舊型的疫苗數量足夠用到年底，疾管署也會再採購其他製程的不活化疫苗，確保接種不出現斷層。

疾管署資料顯示，日本腦炎是由日本腦炎病毒所引起的急性傳染病，病毒經由蚊子叮咬傳播給人類，我國每年的5~10月為日本腦炎流行期，當中更以三斑家蚊為主要的病媒蚊。統計顯示，去年國內共有23例日本腦炎病例，多為4、50歲以上成年人，感染者多無症狀，少部分會有頭痛、發燒、無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症、甚至死亡的風險。

依據傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議建議，訂定下列疫苗銜接原則，以達到疫苗完整保護力：已接種1劑「舊型」者，間隔超過14天可打1劑「新型」疫苗、接著再過12個月再打1劑「新型」疫苗；已接種2劑「舊型」者，與第2劑之間、隔12個月再打1劑「新型」疫苗，便完成所有流程；已接種3劑「舊型」者，與第3劑之間，隔12個月再打1劑「新型」疫苗即可，但接種時間應在滿5歲至入學前。

(中時)