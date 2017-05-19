林全背書：「前瞻」 有助發展觀光

行政院長林全今天出席高雄旅展開幕，特別為前瞻計畫背書。（柯宗緯攝）

明天是520蔡政府執政1年，行政院長林全內閣團隊民調低迷，特別是前瞻基礎建設引發藍綠互槓。今(19日)早林全出席高雄旅展開幕式，特地為政策背書。他提到，交通便捷將使旅遊環境更好，就像是台北捷運路網成熟、服務周到，吸引外國旅客造訪，因此這次「前瞻基礎建設特別條例」，提出軌道建設，特別針對都會區路網進一步提升基礎效益。

林全表示，國民到海外觀光遠遠超過外國旅客來台，但也讓很多地方了解認識台灣，並感受到熱情。每個國家致力於發展觀光，這也是文明社會、進步社會重要指標，這些年來台灣觀光上做了很多努力，有陸續有了成果，去年更有千萬旅客訪台。

他提及，交通便捷會使旅遊更好，他舉台北市為例，捷運系統 成熟、服務周到，營造好的旅遊環境，吸引外國客前來。期待高雄市將捷運系統做得更好，這也是為何提出特別預算條例，當中的提出軌道建設，特別以都會區網絡進一步提升基礎效益為目標。

林全認為，交通不只是行動便捷，本身也是一種觀光；歐洲國家 有很多道路、鐵軌與文化相結合，變成好的觀光景點，當然台灣有這個條件。政府正規劃將台糖嘉義汕頭糖廠、雲林虎尾糖廠的五分車鐵軌復甦，讓更多旅客瞭解台灣過去歷史文化。另外，新設的枋寮支線，也有助於旅客暢遊南部。

高市副市長史哲致詞時特別提到，高雄旅展場地2014年起在高雄展覽館舉行，這塊場地是10年前決策，今天才能想有如此成果，「如果我們沒有『前瞻』的思考，對我們的建設沒有耐心，就沒有辦法讓未來享受美好的成果」。這也就是林全團隊為台灣、高雄打拚的事情，「我想大家心裡都知道我在講什麼」，力挺前瞻計畫意味濃厚。

(中時)