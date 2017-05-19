林全背書：「前瞻」 有助發展觀光
明天是520蔡政府執政1年，行政院長林全內閣團隊民調低迷，特別是前瞻基礎建設引發藍綠互槓。今(19日)早林全出席高雄旅展開幕式，特地為政策背書。他提到，交通便捷將使旅遊環境更好，就像是台北捷運路網成熟、服務周到，吸引外國旅客造訪，因此這次「前瞻基礎建設特別條例」，提出軌道建設，特別針對都會區路網進一步提升基礎效益。
林全表示，國民到海外觀光遠遠超過外國旅客來台，但也讓很多地方了解認識台灣，並感受到熱情。每個國家致力於發展觀光，這也是文明社會、進步社會重要指標，這些年來台灣觀光上做了很多努力，有陸續有了成果，去年更有千萬旅客訪台。
他提及，交通便捷會使旅遊更好，他舉台北市為例，捷運系統 成熟、服務周到，營造好的旅遊環境，吸引外國客前來。期待高雄市將捷運系統做得更好，這也是為何提出特別預算條例，當中的提出軌道建設，特別以都會區網絡進一步提升基礎效益為目標。
林全認為，交通不只是行動便捷，本身也是一種觀光；歐洲國家 有很多道路、鐵軌與文化相結合，變成好的觀光景點，當然台灣有這個條件。政府正規劃將台糖嘉義汕頭糖廠、雲林虎尾糖廠的五分車鐵軌復甦，讓更多旅客瞭解台灣過去歷史文化。另外，新設的枋寮支線，也有助於旅客暢遊南部。
高市副市長史哲致詞時特別提到，高雄旅展場地2014年起在高雄展覽館舉行，這塊場地是10年前決策，今天才能想有如此成果，「如果我們沒有『前瞻』的思考，對我們的建設沒有耐心，就沒有辦法讓未來享受美好的成果」。這也就是林全團隊為台灣、高雄打拚的事情，「我想大家心裡都知道我在講什麼」，力挺前瞻計畫意味濃厚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。