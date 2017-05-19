高寶璟「保后戰」 安全過第1關
連續在位82周世界第1的紐籍韓裔高寶璟，本周Kingsmill錦標賽面臨世界第2韓國柳蕭然與世界第3泰國艾莉雅「篡位」威脅，惟有這場比賽成績優於2人才能「保后」成功，她今首輪交出67桿(-4)並列第5，為3人成績最佳，在這場3人球后爭奪戰，先下一城。
高寶璟目前世界排名積分僅領先柳蕭然0.23分，領先艾莉雅0.25分，柳與艾這場比賽有機會篡位成功，成為史上第10位「球后」。
但3人首輪以高寶璟成績最佳，其次是柳蕭然70桿(-1)並列第34，艾莉雅72桿(+1)並列第73，出現淘汰危機，柳蕭然成了高寶璟這場「保后戰」的最大威脅者。
去年拿下4冠的高寶璟與贏得5冠的艾莉雅，還在尋求本季首冠，柳蕭然則在4月初的「5大賽」首戰全日空高球賽，於延長賽擊敗美國新秀湯普森，拿下今年開張首勝。
(中時電子報)
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