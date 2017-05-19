主動提供毒趴器具 高雄「亞曼尼」摩鐵遭廢照
高雄宣誓打造無毒城市，今針對常遭查獲容留開毒趴、屢勸未改善的亞曼尼汽車旅館祭出廢照處分，市警局統計該摩鐵2014年迄今被警查獲涉毒趴案10件53人，業者不僅疑有掩護毒客避警查緝外，還提供場所及開趴器具，警展現鐵腕緝毒決心，觀光局也廢除其營業登記，勒令歇業。
觀光局聯手警察局、消防局等單位，加強易涉毒營業場所聯合稽查，4、5等2個月就開出29萬元罰鍰，其中以亞曼尼汽車旅館涉毒情節最重大，彷彿成了毒蟲天堂，連轄區橋頭地檢署也盯上，指揮市警局全力緝毒。
警方指出，亞曼尼汽車旅館2014年曾容留8人集體開毒趴被查獲，隔年又再逮獲11人的毒趴，不到1個月又再查獲5人毒趴，甚至造成1人死亡意外；警方強力勸導，盼業者與警攜手合作，遏止毒蟲到此開趴，但成效不佳，去年也查獲摩鐵容留10名少年在房間辦毒趴。
警方今年1月31日搜獲摩鐵業者主動提供場所及開趴器具，讓14名毒蟲群聚開毒趴，離譜是，還承諾協助掩護躲避警查緝，緊接2月27日又再查獲5人開房間吸毒；警提供毒趴事證給觀光局，去年8月8日曾函知亞曼尼摩鐵業者，重申發現顧客在營業範圍內施用毒品，需依旅館管理規則規定即時通報警察機關處理。
但業者無所警惕及不加強內部管理，以致容留吸毒情形未獲改善、次數有增無減，另每當警獲檢舉前往臨檢、盤查，業者均不配合，甚至故意阻撓、拖延時間；市府經多次開會評議，認為該摩鐵經營型態偏離一般旅館業經營方式，罔顧社會道德及企業責任，行為妨害善良風俗，已廢止其營登開鍘，以展現高市反毒、緝毒的魄力與決心。
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(中時)
關鍵字：亞曼尼摩鐵
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