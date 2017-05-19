國民黨主席選舉20日投票 網友看好度轉向
新一任國民黨黨主席選舉即將在本月20日起跑，在10日晚間唯一電視辯論會前，PTT網友最看好現任黨主席洪秀柱能夠第一輪獲得過半票數當選。然而，在經過辨論會以及選前最後衝刺之後，網友目前最看好的人選，竟然不同了！究竟網友最期待哪一位出線？
本屆國民黨黨主席選舉，共有六人參選，按號次來看，角逐者依序是洪秀柱、韓國瑜、潘維剛、郝龍斌、詹啟賢以及吳敦義。根據PTT(批踢踢)政黑版(HatePolitics)的賭盤，目前最為看好的是「吳敦義第一輪就當選」，獲得近35%(34.6%)網友支持；支持率第二高的則是「洪秀柱，第一輪當選」，獲28.3%網友支持。另外，有近24%(23.56%)的網友認為，會由吳敦義、洪秀柱進入第二輪(第一輪投票沒有人獲得過半票數的話，第一、第二高票者進入第二輪選舉)。
同個來源統計至本月9日約下午五點左右，參與此賭盤的網友最看好的是洪秀柱，當時獲得39.89%網友支持；吳敦義則居第二(32%)。當時，有14.9%網友認為吳敦義、洪秀柱將進入第二輪投票。
比對兩個時間點，網友的看法明顯風向有變。更加看好吳敦義，也認為兩人之間的競爭更加激烈(兩人進入第二輪的比例從14.9%躍升到23.56%)。
雖然政黑板網友不一定屬於可投票的國民黨黨員，不過有鑒於加入賭盤也是付上一定代價，沒有人會去選沒把握的選項，大多抱著必贏的決心，因此仍有值得參考之處。
根據4/7公布的中國國民黨黨主席暨黨代表選舉黨員投票資格一覽表，具有投票權的黨員共有465084票。投票時間在20日下午4點結束，並立即開票，屆時《中時電子報》將可收看《中視》特別報導直播，預估晚間6點左右，選舉結果就可望出爐。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。