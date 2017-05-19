國民黨主席選舉20日投票 網友看好度轉向

國民黨黨主席選舉將在5月20日舉行，投票日前網友最看好誰？（製圖／周凡鈺）

新一任國民黨黨主席選舉即將在本月20日起跑，在10日晚間唯一電視辯論會前，PTT網友最看好現任黨主席洪秀柱能夠第一輪獲得過半票數當選。然而，在經過辨論會以及選前最後衝刺之後，網友目前最看好的人選，竟然不同了！究竟網友最期待哪一位出線？

本屆國民黨黨主席選舉，共有六人參選，按號次來看，角逐者依序是洪秀柱、韓國瑜、潘維剛、郝龍斌、詹啟賢以及吳敦義。根據PTT(批踢踢)政黑版(HatePolitics)的賭盤，目前最為看好的是「吳敦義第一輪就當選」，獲得近35%(34.6%)網友支持；支持率第二高的則是「洪秀柱，第一輪當選」，獲28.3%網友支持。另外，有近24%(23.56%)的網友認為，會由吳敦義、洪秀柱進入第二輪(第一輪投票沒有人獲得過半票數的話，第一、第二高票者進入第二輪選舉)。

國民黨黨主席選舉將在5月20日舉行，目前PTT政黑版網友最看好吳敦義第一輪就能當選，9日當時被看好的柱柱姐，目前看好度屈居第二。（圖／翻攝PTT)

同個來源統計至本月9日約下午五點左右，參與此賭盤的網友最看好的是洪秀柱，當時獲得39.89%網友支持；吳敦義則居第二(32%)。當時，有14.9%網友認為吳敦義、洪秀柱將進入第二輪投票。

比對兩個時間點，網友的看法明顯風向有變。更加看好吳敦義，也認為兩人之間的競爭更加激烈(兩人進入第二輪的比例從14.9%躍升到23.56%)。

雖然政黑板網友不一定屬於可投票的國民黨黨員，不過有鑒於加入賭盤也是付上一定代價，沒有人會去選沒把握的選項，大多抱著必贏的決心，因此仍有值得參考之處。

根據4/7公布的中國國民黨黨主席暨黨代表選舉黨員投票資格一覽表，具有投票權的黨員共有465084票。投票時間在20日下午4點結束，並立即開票，屆時《中時電子報》將可收看《中視》特別報導直播，預估晚間6點左右，選舉結果就可望出爐。

(中時電子報)