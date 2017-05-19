亞太無障礙藝術節開展 海外身障藝術家分享創作
為實踐身心障礙者權利公約（CRPD），伊甸基金會今（19）日起連續3天。在台北華山1914文創園區舉辦「伊步‧藝腳印」亞太無障礙藝術節，今年更擴大邀請香港、澳門、越南、泰國等社福單位共同合作，期望將保障身障者文化平權的精神傳達給民眾。
此次參展的泰國畫家Wacharapol，因為患有自閉症，容易有注意力不集中、過動等問題，有次爸媽察覺到他對繪畫的好奇心，因而鼓勵他開始動手創作，他也透過繪畫找到與世界溝通的方式，最近更與咖啡店合作，把圖案印到馬克杯上販售，自己的作品能受到肯定不僅幫助他建立信心，持續的練習也改善了以往的症狀。
「伊步‧藝腳印」亞太無障礙藝術節今日舉行開幕式，共有視障、肢障、智障、精障、聽障、自閉症等6類障別參展與表演，由宜蘭教養院住民組成的太鼓隊、澳門明愛的小丑舞隊接續登場，顯示身心障礙朋友的能力並不落人後，炒熱現場氣氛。
伊甸基金會常務董事宋定懿表示，為了讓更多身心障礙者的藝術潛能不被埋沒，今年將合作範圍拓展到亞太地區，並計畫未來持續到各國巡迴展出，同時也邀請民眾參與活動來深入認識CRPD的內容，一起落實身心障礙者平權的環境。
此次展覽將從今日至21日，上午10時至晚間10時展出，現場展出60多件包含畫作、手工藝品和觸感藝術品，皆是身心障礙藝術家的作品，提供觀覽者利用不同的感官感受藝術氛圍。
(中時)
關鍵字：亞太無障礙藝術節
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