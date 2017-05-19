NBA》4個首輪選秀權 還搶不到喬治？

老鷹竟用4個首輪選秀權，都還交易不到溜馬前鋒保羅喬治？(美聯社資料照)

隨著沒入選年度球隊，溜馬明星前鋒保羅喬治身價反而更加水漲船高！原本就是各隊爭搶對象的喬治，19日傳出在今年交易截止日前，老鷹曾提4個首輪選秀權換他，卻遭溜馬拒絕，如今溜馬恐怕可以好好考慮提前交易喬治的機會了。

由於喬治與爵士射手海沃德都沒入選本季年度球隊，代表他們無法跟母隊續簽5年2.07億美元頂薪合約，最多能簽5年1.77億美元，如此一來，喬治當然想要找尋能出高薪球隊加盟，況且溜馬也在今年季後賽首輪就遭騎士橫掃出局。

眼見喬治留下機率越來越渺茫，溜馬當然必須重新開啟交易他的計畫，假如老鷹繼續開出誇張的4個首輪選秀權條件，或許這次溜馬就會點頭答應了，老鷹也能組成喬治、米爾沙普、霍華與薛洛德的「四巨頭」，陣容自然極具競爭力。

不過當前不僅老鷹想搶喬治，湖人與塞爾提克都有興趣招攬喬治加入，兩隊也剛在選秀抽籤會上，分別拿到榜眼籤與狀元籤，是否會用來當作延攬喬治籌碼？目前還很難講，畢竟湖人與塞爾提克也分別看上朗佐鮑爾、富爾茲兩名新秀。

(中時電子報)