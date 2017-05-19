NBA》4個首輪選秀權 還搶不到喬治？
隨著沒入選年度球隊，溜馬明星前鋒保羅喬治身價反而更加水漲船高！原本就是各隊爭搶對象的喬治，19日傳出在今年交易截止日前，老鷹曾提4個首輪選秀權換他，卻遭溜馬拒絕，如今溜馬恐怕可以好好考慮提前交易喬治的機會了。
由於喬治與爵士射手海沃德都沒入選本季年度球隊，代表他們無法跟母隊續簽5年2.07億美元頂薪合約，最多能簽5年1.77億美元，如此一來，喬治當然想要找尋能出高薪球隊加盟，況且溜馬也在今年季後賽首輪就遭騎士橫掃出局。
眼見喬治留下機率越來越渺茫，溜馬當然必須重新開啟交易他的計畫，假如老鷹繼續開出誇張的4個首輪選秀權條件，或許這次溜馬就會點頭答應了，老鷹也能組成喬治、米爾沙普、霍華與薛洛德的「四巨頭」，陣容自然極具競爭力。
不過當前不僅老鷹想搶喬治，湖人與塞爾提克都有興趣招攬喬治加入，兩隊也剛在選秀抽籤會上，分別拿到榜眼籤與狀元籤，是否會用來當作延攬喬治籌碼？目前還很難講，畢竟湖人與塞爾提克也分別看上朗佐鮑爾、富爾茲兩名新秀。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。