貪便宜偷抽汽油 偷到友人貨車

本月5日凌晨，新北市板橋江寧市場55歲的楊姓攤商疑因貪小便宜，自備空桶及抽水管，到市場尋找油箱蓋未上鎖的車輛偷油，同為市場賣菜的56歲吳姓男子正好到市場進貨，昏暗間見楊男形跡鬼祟站在他的貨車旁，他出聲質問，楊男急忙騎上機車逃離，隨後吳男發現地上留下油漬，貨車原本7分滿的油箱已經見底，吳男隨即至派出所報案，由於當時光線昏暗，吳男無法辨認竊賊身分。

海山警分局調閱監視器，查出楊姓攤商涉嫌，日前通知他報案說明，楊嫌供稱，當晚吃了3顆安眠藥，精神恍惚下犯錯。事後知道偷到友人貨車的汽油之後，已趕緊歸還。偵訊後，警方仍依竊盜罪嫌將楊嫌函送偵辦。

(中時)