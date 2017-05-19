夏季來臨 市議員要求台中教育局加強防溺宣導

市議員邱素貞（左）、翁美春關心學童安全，要求教育局加強防溺宣導！（陳世宗攝）

夏季來臨，戲水、游泳民眾增加。根據統計，台中市去年學生有6人因溺水死亡，市議員邱素貞、翁美春19日質詢時，關心學童安全，要求教育局加強防溺宣導，並鼓勵學校辦理游泳教學，避免意外發生。

教育局長彭富源表示，為加強全民防溺，市府每年3月及10月由秘書長以上層級，召開跨局處防溺會議，共邀集17個局處單位共同檢討，並改進全市防溺措施，研商水域安全維護分工。

台中市議會19日進行教育文化委員會業務質詢，市議員邱素貞、翁美春表示，夏季來臨，也是溺水事件高峰期，其中又以青少年學生因疏忽、不熟悉水性，前往危險水域從事水上活動而發生意外不幸事故居多。尤其國、高中學生為溺水事件高發生率族群，溺水成了學校和家長們十分關注的話題。

邱素貞指出，台中市立學校共346所，目前有泳池的市立學校共計9所，她希望學校多辦理游泳教學，加強提升學生游泳能力。翁美春說，去年6位溺水學生中，有3位屬原住民身分，原住民居住地區因地緣關係，常就近前往溪邊戲水、游泳，她建議教育局加強防溺宣導。

根據統計，105年台中市溺水學生為6人，其中以太平區大里溪溪州橋附近水域溺水3人最多。市府將要求各級學校進行防溺宣導，並設計宣導單張，載明全市12處危險水域及相關戲水注意事項，請學校夾帶於學生聯絡簿中；另外也設計「危險水域地點標示圖」、製作防溺宣導布條，發放各級學校及公所，提醒民眾戲水應至安全有救生員的場所。

為鼓勵學校辦理游泳教學，參加學校排定的游泳教學的學生，通過游泳檢定者，由市府發給認證證書，目前向市府申請游泳教學補助的學校共有253間，市府已獲教育部補助經費1704萬9,600元，市府並編列1000萬元預算做為自籌款，補助學校加強游泳教學，讓學生有運動能力，也有自救能力，維護自身安全。

(中時)