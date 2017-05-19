全國小學田徑錦標賽開幕 中市豐原體育場登場

全國小學田徑錦標賽，由霧峰區光正國小精彩的擊鼓表演揭開序幕！（陳世宗攝）

106年全國小學田徑錦標賽19日起，在台中市豐原體育場展開為期兩天的比賽，共計21縣市、766位選手報名參加，比賽區分為跳高、跳遠、鉛球和徑賽等12種項目。秘書長黃景茂表示，台中運動硬體設施陸續完成，並獲教育部支持設立中部運動園區，讓運動與人才培育環境更完善。

開幕典禮由霧峰區光正國小精彩的擊鼓表演揭開序幕！秘書長黃景茂、教育局副局長劉火欽、運動局主秘郭明洲、市政顧問陳全壽、維他露基金會董事執行長侯至祥和多位校長都到場為選手加油。立委江啟臣、市議員翁美春、張瀞分、陳成添等服務處也都派代表到場共襄盛舉。

秘書長黃景茂表示，台中市近年來積極舉辦大型運動賽事，包括去年全民運動會、107年全國中等學校運動會、108年全國原住民運動會和東亞青年運動會，東亞青運是台中市首次舉辦奧運體系的國際賽事，目前市府全力辦理中，屆時共9個國家的選手將齊聚一堂，歡迎各界參與盛會。

黃景茂指出，台中具備運動之都的條件，相關硬體設施也將在近幾年陸續完成，例如已營運的朝馬國民運動中心，而日前完成驗收的北區國民運動中心及台中市網球中心，也會成為東亞青運的比賽場館；此外，台中市更獲得教育部支持設立中部運動園區，整合中彰投苗地區既有資源與運動場地，希望營造更完善的運動人才培育環境。

運動局說，全國小學田徑錦標賽為專屬小學生競技水準最高的全國性賽會，今年共計來自21縣市、766位選手報名參加，此次競賽項目分為田賽，包含跳高、跳遠、鉛球、壘球、混合三項運動等，及徑賽包含60公尺、100公尺、200公尺、4*100公尺接力、4*200公尺、12*100公尺大隊接力等項目。更多比賽資訊及成績請上中華民國田徑協會查詢。

(中時)