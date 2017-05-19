護理之家大火奪4命 當時照護人力未達標準
屏東縣恆春鎮「南門護理之家」清晨發生火警，造成4死56傷的悲劇，當時現場的照護人員未達標準，而這也是既今年3月桃園「龍潭愛心長照中心」奪4命的大火後，今年第2起老人機構慘劇。衛福部指，有鑑於此，今年下半年的護理之家評鑑，將加考消防安檢中的緊急應變措施，未通過就不發執照，維護長者權益。
發生意外的屏東「南門護理之家」，去年度的消防安檢督考結果是顯示合格，設置標準也符合規定。衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，根據了解，該機構當晚的值班人員不足，根據1比15的規定，當晚機構內超過150名長者，理應要有11名值班人員，但現場卻只有8人，包括2名護理人員、6名照顧服務員，不符人力設置標準。
在今年3月桃園「龍潭愛心長照中心」發生大火奪4命後，衛福部已著手重新檢討消防安檢評鑑項目，並決定在今年7月起的護理之家評鑑，於「消防安檢」項目中，加考緊急應變措施，內容包括需增設警報系統來爭取疏散、逃難時間，以及疏散流程的訓練、內外部的警消通報等項目。
蔡淑鳳強調，近6年的護理之家火警，其奪命原因多和值班人員的人手缺乏、教育訓練不足有關，故在新的評鑑當中，也會要求有現場的模擬操作，透過實作來避免評鑑只流於紙上談兵，若評鑑未過，業者將無法取得執照。
(中時)
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